Erste Schätzungen: Metro veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Metro wird voraussichtlich am 27.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,19 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Metro ein EPS von 1,17 CAD je Aktie vermeldet.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 2,93 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 5,12 Milliarden CAD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 5,27 Milliarden CAD aus.

9 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 5,23 CAD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 4,65 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 22,70 Milliarden CAD, gegenüber 22,01 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at