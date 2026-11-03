Metro Aktie
WKN: 883704 / ISIN: CA59162N1096
|
03.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Metro zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Metro wird voraussichtlich am 18.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
8 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,974 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,01 CAD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Plus von 1,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 5,16 Milliarden CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,11 Milliarden CAD umgesetzt.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 9 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 4,54 CAD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 4,65 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich auf 22,52 Milliarden CAD, gegenüber 22,01 Milliarden CAD im entsprechenden Zeitraum zuvor.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Metro Inc.
|
06:21
|Erste Schätzungen: Metro zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
11.08.26
|Ausblick: Metro zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
28.07.26
|Erste Schätzungen: Metro legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Metro Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Metro Inc.
|62,50
|0,81%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: ATX beendet Handel etwas fester -- DAX schließt freundlich -- US-Börsen letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Montagshandel leicht im Plus, während der deutsche Leitindex kräftigere Gewinne verzeichnen konnte. Die US-Börsen zeigten sich zum Wochenstart mit verschiedenen Tendenzen. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.