Erste Schätzungen: Metsa Board A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Metsa Board A lässt sich voraussichtlich am 29.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Metsa Board A die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Metsa Board A im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,034 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,020 EUR je Aktie gewesen.

7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 11,43 Prozent auf 425,9 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 480,8 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,057 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,440 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,71 Milliarden EUR aus im Gegensatz zu 1,78 Milliarden EUR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at