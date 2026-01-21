Erste Schätzungen: Metsa Board A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Metsa Board A stellt voraussichtlich am 05.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 8 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,106 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Metsa Board A noch ein Verlust pro Aktie von -0,020 EUR in den Büchern gestanden.

8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 5,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 446,0 Millionen EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei Metsa Board A für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 423,1 Millionen EUR aus.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,243 EUR, während im vorherigen Zeitraum noch 0,070 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 1,81 Milliarden EUR umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 1,94 Milliarden EUR waren.

Redaktion finanzen.at