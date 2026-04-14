Erste Schätzungen: Metsa Board B informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Metsa Board B präsentiert in der voraussichtlich am 29.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Metsa Board B im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,034 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,020 EUR je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Metsa Board B in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 11,43 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 425,9 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 480,8 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,057 EUR je Aktie, gegenüber -0,440 EUR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 1,71 Milliarden EUR fest. Im Vorjahr waren noch 1,78 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at