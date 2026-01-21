Metsa Board b Aktie
WKN: 876917 / ISIN: FI0009000665
|
21.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Metsa Board B stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Metsa Board B wird voraussichtlich am 05.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
8 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,106 EUR aus. Im Vorjahresquartal waren -0,020 EUR je Aktie erwirtschaftet worden.
8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 5,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 446,0 Millionen EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei Metsa Board B für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 423,1 Millionen EUR aus.
8 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,243 EUR je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 0,070 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 1,81 Milliarden EUR, gegenüber 1,94 Milliarden EUR im vorherigen Zeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
