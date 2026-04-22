Erste Schätzungen: Mettler-Toledo International gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Mettler-Toledo International wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 07.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 15 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 8,71 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Mettler-Toledo International 7,81 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 943,4 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 6,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 883,7 Millionen USD in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 15 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 46,50 USD aus. Im Vorjahr waren 42,05 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten im Durchschnitt 4,23 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 4,03 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at