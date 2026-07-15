Erste Schätzungen: Mettler-Toledo International präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Mettler-Toledo International präsentiert in der voraussichtlich am 30.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Die Prognosen von 13 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 10,79 USD je Aktie gegenüber 9,76 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Mettler-Toledo International in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,62 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 1,03 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 983,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 46,67 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 42,05 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 4,23 Milliarden USD, gegenüber 4,03 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at