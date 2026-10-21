Mettler-Toledo International Aktie
WKN: 910553 / ISIN: US5926881054
|
21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Mettler-Toledo International veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Mettler-Toledo International wird voraussichtlich am 05.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
12 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 12,12 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 10,57 USD je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal soll Mettler-Toledo International nach den Prognosen von 10 Analysten 1,07 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 4,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,03 Milliarden USD umgesetzt worden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 47,34 USD, gegenüber 42,05 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 12 Analysten auf durchschnittlich 4,24 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,03 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mettler-Toledo International Inc.
Analysen zu Mettler-Toledo International Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Mettler-Toledo International Inc.
|1 477,00
|1,51%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX beenden Handel stärker -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt verbuchte zur Wochenmitte Gewinne. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls deutlich fester. An der Wall Street geht es am Mittwoch aufwärts. Die Märkte in Asien präsentierten sich zur Wochenmitte uneinheitlich.