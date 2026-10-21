Mettler-Toledo International Aktie

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WKN: 910553 / ISIN: US5926881054

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21.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Mettler-Toledo International veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Mettler-Toledo International wird voraussichtlich am 05.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

12 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 12,12 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 10,57 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Mettler-Toledo International nach den Prognosen von 10 Analysten 1,07 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 4,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,03 Milliarden USD umgesetzt worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 47,34 USD, gegenüber 42,05 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 12 Analysten auf durchschnittlich 4,24 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,03 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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