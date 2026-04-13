Mexichem SAB de CV Registered Shs Aktie
WKN DE: A2PRMA / ISIN: MX01OR010004
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13.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Mexichem SAB de CV Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Mexichem SAB de CV Registered wird voraussichtlich am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,000 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,610 MXN erwirtschaftet worden.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 3 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 1,83 Milliarden USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 36,96 Milliarden MXN erzielt wurde.
Insgesamt erwarten 12 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,018 USD je Aktie, gegenüber -4,610 MXN je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 12 Analysten durchschnittlich auf 8,01 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 146,29 Milliarden MXN in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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