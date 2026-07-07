Erste Schätzungen: Mexichem SAB de CV Registered gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Mexichem SAB de CV Registered gibt voraussichtlich am 22.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,027 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Mexichem SAB de CV Registered ein EPS von -1,370 MXN je Aktie vermeldet.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 2,30 Milliarden USD für Mexichem SAB de CV Registered, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 38,41 Milliarden MXN erzielt wurde.

Insgesamt erwarten 13 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,038 USD je Aktie, gegenüber -4,610 MXN je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 13 Analysten durchschnittlich auf 8,47 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 146,29 Milliarden MXN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at