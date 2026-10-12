Mexichem SAB de CV Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2PRMA / ISIN: MX01OR010004

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12.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Mexichem SAB de CV Registered gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Mexichem SAB de CV Registered äußert sich voraussichtlich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Mexichem SAB de CV Registered im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,005 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -1,120 MXN je Aktie gewesen.

Laut einer Schätzung von 6 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 2,12 Milliarden USD betragen, verglichen mit 36,63 Milliarden MXN im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,013 USD, während im vorherigen Jahr noch -4,610 MXN erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 8,46 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 146,29 Milliarden MXN waren.

Redaktion finanzen.at

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