Erste Schätzungen: Mexichem SAB de CV Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Mexichem SAB de CV Registered wird voraussichtlich am 24.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Verlust von -0,004 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,600 MXN je Aktie erzielt worden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 1,85 Milliarden USD für Mexichem SAB de CV Registered, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 35,77 Milliarden MXN erzielt wurde.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 12 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,100 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 1,47 MXN je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 7,72 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 137,59 Milliarden MXN im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at