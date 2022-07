Erste Schätzungen: MFA Financial öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

MFA Financial äußert sich voraussichtlich am 04.08.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,443 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte MFA Financial noch 0,520 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 17,01 Prozent auf 69,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte MFA Financial noch 59,0 Millionen USD umgesetzt.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,684 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,64 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 278,6 Millionen USD, gegenüber 241,9 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at