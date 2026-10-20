MFA Financial Aktie
WKN DE: A3DH8P / ISIN: US55272X6076
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: MFA Financial öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
MFA Financial wird sich voraussichtlich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.
5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,284 USD aus. Im letzten Jahr hatte MFA Financial einen Gewinn von 0,350 USD je Aktie eingefahren.
2 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 58,6 Millionen USD gegenüber 182,5 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 67,88 Prozent.
Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,05 USD je Aktie, gegenüber 1,30 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 241,6 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 715,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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