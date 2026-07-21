MFA Financial Aktie

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WKN DE: A3DH8P / ISIN: US55272X6076

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21.07.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: MFA Financial präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

MFA Financial wird voraussichtlich am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,263 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte MFA Financial 0,210 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Minus von 60,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 67,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 170,4 Millionen USD umgesetzt.

Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,23 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,30 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 273,1 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 715,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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