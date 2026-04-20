MFA Financial Aktie

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WKN DE: A3DH8P / ISIN: US55272X6076

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20.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: MFA Financial präsentiert Quartalsergebnisse

MFA Financial stellt voraussichtlich am 05.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,311 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 0,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,310 USD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 55,22 Prozent auf 68,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte MFA Financial noch 153,1 Millionen USD umgesetzt.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,37 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,30 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 294,0 Millionen USD, gegenüber 715,1 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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