MFA Financial Aktie

WKN DE: A3DH8P / ISIN: US55272X6076

03.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: MFA Financial stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

MFA Financial präsentiert in der voraussichtlich am 18.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,272 USD gegenüber -0,020 USD im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll MFA Financial mit einem Umsatz von insgesamt 63,1 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 256,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 75,38 Prozent verringert.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,03 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 0,820 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 261,6 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 846,0 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu MFA Financial Inc Registered Shs

Analysen zu MFA Financial Inc Registered Shs

Aktien in diesem Artikel

MFA Financial Inc Registered Shs

