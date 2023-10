Erste Schätzungen: MFA Financial stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

MFA Financial äußert sich voraussichtlich am 07.11.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,398 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,620 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 61,4 Millionen USD aus – eine Steigerung von 17,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte MFA Financial einen Umsatz von 52,3 Millionen USD eingefahren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,21 USD, gegenüber -2,570 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 235,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 223,6 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at