Erste Schätzungen: MGIC Investment mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

MGIC Investment stellt voraussichtlich am 29.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,744 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 0,80 Prozent verringert. Damals waren 0,750 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Minus von 1,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 303,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 306,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,08 USD aus. Im Vorjahr waren 3,14 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 1,23 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,21 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at