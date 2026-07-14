MGIC Investment Aktie
WKN: 882538 / ISIN: US5528481030
|
14.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: MGIC Investment mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
MGIC Investment stellt voraussichtlich am 29.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Prognosen von 6 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,763 USD. Dies würde einer Verringerung von 5,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem MGIC Investment 0,810 USD je Aktie vermeldete.
Auf der Umsatzseite soll MGIC Investment 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 297,5 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 2,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte MGIC Investment 304,3 Millionen USD umsetzen können.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,05 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 3,14 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,19 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,21 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MGIC Investment Corp.
|
06:21
|Erste Schätzungen: MGIC Investment mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
28.04.26
|Ausblick: MGIC Investment stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
14.04.26
|Erste Schätzungen: MGIC Investment mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
01.02.26
|Ausblick: MGIC Investment legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
18.01.26
|Erste Schätzungen: MGIC Investment stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu MGIC Investment Corp.
Aktien in diesem Artikel
|MGIC Investment Corp.
|24,80
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen vorwiegend schwächer
In Asien geht es am Dienstag mehrheitlich nach unten.