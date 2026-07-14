MGIC Investment Aktie

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WKN: 882538 / ISIN: US5528481030

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14.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: MGIC Investment mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

MGIC Investment stellt voraussichtlich am 29.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 6 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,763 USD. Dies würde einer Verringerung von 5,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem MGIC Investment 0,810 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite soll MGIC Investment 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 297,5 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 2,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte MGIC Investment 304,3 Millionen USD umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,05 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 3,14 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,19 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,21 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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