Erste Schätzungen: MGIC Investment stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

MGIC Investment gibt voraussichtlich am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,809 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei MGIC Investment noch ein Gewinn pro Aktie von 0,830 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll MGIC Investment nach den Prognosen von 4 Analysten im Schnitt 298,7 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 1,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 304,5 Millionen USD umgesetzt worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 7 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,25 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 3,14 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 1,19 Milliarden USD, gegenüber 1,21 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at