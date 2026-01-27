Erste Schätzungen: MGM Resorts International legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

MGM Resorts International wird voraussichtlich am 11.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Schätzungen von 14 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,607 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 16,73 Prozent erhöht. Damals waren 0,520 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 18 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 4,44 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 2,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,35 Milliarden USD in den Büchern standen.

Insgesamt erwarten 15 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,24 USD je Aktie, gegenüber 2,40 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 20 Analysten durchschnittlich auf 17,38 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 17,24 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at