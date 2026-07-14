Erste Schätzungen: MGM Resorts International legt Quartalsergebnis vor

MGM Resorts International gibt voraussichtlich am 29.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

16 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,551 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 206,11 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,180 USD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz gehen 19 Analysten von einem Zuwachs von 0,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 4,43 Milliarden USD gegenüber 4,40 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwarten 17 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,74 USD je Aktie, gegenüber 0,760 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 21 Analysten durchschnittlich auf 17,68 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 17,54 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at