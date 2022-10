Erste Schätzungen: MGM Resorts International präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

MGM Resorts International wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 02.11.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2022 abgelaufen ist.

10 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,259 USD aus. Im letzten Jahr hatte MGM Resorts International einen Gewinn von 0,030 USD je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 3,22 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 19,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,71 Milliarden USD in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,546 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,670 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 12,62 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 9,68 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at