Erste Schätzungen: MGM Resorts International stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

MGM Resorts International veröffentlicht voraussichtlich am 29.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

15 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,560 USD aus. Im letzten Jahr hatte MGM Resorts International einen Gewinn von 0,510 USD je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal soll MGM Resorts International im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 4,37 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 18 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,28 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 2,11 Prozent gesteigert.

Insgesamt erwarten 16 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,93 USD je Aktie, gegenüber 0,760 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 20 Analysten durchschnittlich auf 17,68 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 17,54 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at