Miami International Holdings Incorporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A41EJR / ISIN: US59356Q1085
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22.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Miami International gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Miami International lässt sich voraussichtlich am 06.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Miami International die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,367 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Miami International noch ein Verlust pro Aktie von -0,270 USD in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Miami International in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 62,44 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 122,9 Millionen USD im Vergleich zu 327,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,45 USD, gegenüber -1,000 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 508,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,36 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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