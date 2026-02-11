Erste Schätzungen: Miami International legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Miami International veröffentlicht voraussichtlich am 25.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,408 USD. Dies würde einem Zuwachs von 1260,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Miami International 0,030 USD je Aktie vermeldete.

Miami International soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 120,6 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 62,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 323,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,68 USD je Aktie, gegenüber 1,29 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 427,3 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 1,14 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at