Miami International Holdings Incorporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A41EJR / ISIN: US59356Q1085

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14.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Miami International legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Miami International wird voraussichtlich am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,380 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Miami International noch ein Verlust pro Aktie von -1,460 USD in den Büchern gestanden.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 61,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 339,8 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Miami International für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 131,9 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,69 USD im Vergleich zu -1,000 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 538,6 Millionen USD, gegenüber 1,36 Milliarden USD im vorigen Jahr.

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