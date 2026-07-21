Erste Schätzungen: Miami International stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Miami International lädt voraussichtlich am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,401 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Miami International noch 0,300 USD je Aktie eingenommen.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 59,05 Prozent auf 134,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 327,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,62 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -1,000 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 537,7 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,36 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at