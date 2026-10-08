Micro Systemation AB Aktie
WKN: 931444 / ISIN: SE0000526626
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08.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Micro Systemation (B) stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Micro Systemation (B) äußert sich voraussichtlich am 23.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,45 SEK aus. Im letzten Jahr hatte Micro Systemation (B) einen Gewinn von 1,90 SEK je Aktie eingefahren.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 147,0 Millionen SEK – das wäre ein Zuwachs von 0,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 146,6 Millionen SEK umgesetzt worden waren.
Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,46 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,66 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 547,3 Millionen SEK, gegenüber 461,8 Millionen SEK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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