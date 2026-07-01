Micro Systemation AB Aktie
WKN: 931444 / ISIN: SE0000526626
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01.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Micro Systemation (B) zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Micro Systemation (B) wird sich voraussichtlich am 16.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,820 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,780 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal soll Micro Systemation (B) nach den Prognosen von 2 Analysten 92,5 Millionen SEK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 14,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 80,5 Millionen SEK umgesetzt worden.
Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,58 SEK je Aktie, gegenüber 2,66 SEK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 516,5 Millionen SEK fest. Im Vorjahr waren noch 461,8 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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