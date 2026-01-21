Microchip Technology Aktie
WKN: 886105 / ISIN: US5950171042
|
21.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Microchip Technology vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Microchip Technology wird voraussichtlich am 05.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Im Schnitt gehen 21 Analysten von einem Gewinn von 0,421 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,100 USD je Aktie erzielt worden.
Microchip Technology soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,18 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 21 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,03 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 23 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,50 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,010 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 23 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,60 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 4,40 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Microchip Technology Inc.
|
21.01.26
|Erste Schätzungen: Microchip Technology vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
15.01.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Microchip Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Microchip Technology-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
08.01.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Microchip Technology-Aktie: Wäre eine Kapitalanlage in Microchip Technology von vor 5 Jahren lukrativ gewesen? (finanzen.at)
|
07.01.26
|Starker Wochentag in New York: Zum Start des Mittwochshandels Pluszeichen im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
06.01.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Dienstagshandels stärker (finanzen.at)
|
06.01.26
|Freundlicher Handel: Anleger lassen NASDAQ 100 zum Ende des Dienstagshandels steigen (finanzen.at)
|
06.01.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
06.01.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 am Nachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu Microchip Technology Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Microchip Technology Inc.
|65,29
|-0,05%