Erste Schätzungen: Microchip Technology vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Microchip Technology wird voraussichtlich am 05.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Schnitt gehen 21 Analysten von einem Gewinn von 0,421 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,100 USD je Aktie erzielt worden.

Microchip Technology soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,18 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 21 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,03 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 23 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,50 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,010 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 23 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,60 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 4,40 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at