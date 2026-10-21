Microchip Technology Aktie
WKN: 886105 / ISIN: US5950171042
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Microchip Technology zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Microchip Technology präsentiert voraussichtlich am 05.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Prognosen von 22 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,935 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Microchip Technology noch ein Gewinn pro Aktie von 0,030 USD in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Microchip Technology in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 40,88 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 21 Analysten durchschnittlich bei 1,61 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,14 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 23 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,65 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,220 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 22 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 6,40 Milliarden USD, gegenüber 4,71 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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