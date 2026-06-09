Micron Technology Aktie
WKN: 869020 / ISIN: US5951121038
|
09.06.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Micron Technology mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Micron Technology wird sich voraussichtlich am 24.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.05.2026 beendeten Quartals äußern.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 31 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 19,72 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Micron Technology 1,68 USD je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 32 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 34,38 Milliarden USD – ein Plus von 269,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Micron Technology 9,30 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 38 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 59,30 USD, während im vorherigen Jahr noch 7,59 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 43 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 108,98 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 37,38 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Micron Technology Inc.
|
06:21
|Erste Schätzungen: Micron Technology mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
08.06.26
|Montagshandel in New York: S&P 500 steigt letztendlich (finanzen.at)
|
08.06.26
|Montagshandel in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Montagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
08.06.26
|Optimismus in New York: S&P 500 notiert am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
08.06.26
|Starker Wochentag in New York: Pluszeichen im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
08.06.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 verbucht mittags Gewinne (finanzen.at)
|
08.06.26
|Starker Wochentag in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 am Mittag (finanzen.at)
|
08.06.26
|Börse New York in Grün: S&P 500 zum Start freundlich (finanzen.at)
Analysen zu Micron Technology Inc.
|08.04.26
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|26.06.25
|Micron Technology Overweight
|Barclays Capital
|19.12.24
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|26.09.24
|Micron Technology Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.06.24
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|08.04.26
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|26.06.25
|Micron Technology Overweight
|Barclays Capital
|19.12.24
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|26.09.24
|Micron Technology Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.06.24
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|08.04.26
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|26.06.25
|Micron Technology Overweight
|Barclays Capital
|19.12.24
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|26.09.24
|Micron Technology Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.06.24
|Micron Technology Buy
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Micron Technology Inc.
|852,50
|4,09%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Zweifel und Lage in Nahost: US-Börsen beenden Handel uneinig -- ATX letztlich mit Verlusten -- DAX schließt mit roten Vorzeichen -- Börsen in Asien zum Handelsende mit kräftigen Verlusten
Am heimischen Aktienmarkt herrschte am Montag Zurückhaltung. Der deutsche Markt zeigte sich ebenfalls mit Verlusten. An den US-Börsen entwickelten sich die Kurse unterschiedlich. In Fernost dominierten die Bären.