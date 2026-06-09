Erste Schätzungen: Micron Technology mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Micron Technology wird sich voraussichtlich am 24.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.05.2026 beendeten Quartals äußern.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 31 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 19,72 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Micron Technology 1,68 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 32 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 34,38 Milliarden USD – ein Plus von 269,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Micron Technology 9,30 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 38 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 59,30 USD, während im vorherigen Jahr noch 7,59 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 43 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 108,98 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 37,38 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at