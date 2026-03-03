Erste Schätzungen: Micron Technology öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Micron Technology wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 18.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 28.02.2026 abgelaufen ist.

31 Analysten schätzen, dass Micron Technology für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,53 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,41 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 32 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 18,86 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 134,26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Micron Technology einen Umsatz von 8,05 Milliarden USD eingefahren.

Insgesamt erwarten 39 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 34,20 USD je Aktie, gegenüber 7,59 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 39 Analysten durchschnittlich auf 77,05 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 37,38 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at