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Kennzahlen im Überblick 14.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Microsoft gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Erste Schätzungen: Microsoft gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Was Experten von der Microsoft-Bilanz erwarten.

Microsoft lässt sich voraussichtlich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Microsoft die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 35 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 4,24 USD. Dies würde einem Zuwachs von 16,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Microsoft 3,65 USD je Aktie vermeldete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Microsoft in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,62 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 42 Analysten durchschnittlich bei 87,62 Milliarden USD im Vergleich zu 76,44 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 31 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 16,80 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 13,64 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 54 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 329,44 Milliarden USD, gegenüber 281,72 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

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