Erste Schätzungen: Microsoft veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Mit diesen Kennzahlen rechnen Analysten für die Microsoft-Bilanz.

Microsoft wird voraussichtlich am 28.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 35 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 3,93 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Microsoft noch ein Gewinn pro Aktie von 3,23 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 43 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 15,23 Prozent auf 80,24 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 69,63 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 51 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 16,11 USD im Vergleich zu 13,64 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 56 Analysten durchschnittlich bei 326,32 Milliarden USD, gegenüber 281,72 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at