Microsoft Aktie

WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

Quartalsbilanz in Sicht 13.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Microsoft veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Mit diesen Kennzahlen rechnen Analysten für die Microsoft-Bilanz.

Microsoft wird voraussichtlich am 28.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 35 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 3,93 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Microsoft noch ein Gewinn pro Aktie von 3,23 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 43 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 15,23 Prozent auf 80,24 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 69,63 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 51 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 16,11 USD im Vergleich zu 13,64 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 56 Analysten durchschnittlich bei 326,32 Milliarden USD, gegenüber 281,72 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Nachrichten zu Microsoft Corp.

Analysen zu Microsoft Corp.

12.01.26 Microsoft Overweight Barclays Capital
05.01.26 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
03.12.25 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
19.11.25 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.11.25 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel

Microsoft Corp. 408,85 -0,67% Microsoft Corp.

11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.01.26 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

ATX und DAX letztlich fester -- Wall Street schließlich im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Montag zu. Die Wall Street zeigte sich mit positiven Vorzeichen. An den Märkten in Fernost dominierten die Bullen.
