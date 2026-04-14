Erste Schätzungen: Mid-America Apartment Communities gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Mid-America Apartment Communities wird voraussichtlich am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 10 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,835 USD je Aktie gegenüber 1,54 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Mid-America Apartment Communities in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,32 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 556,5 Millionen USD im Vergleich zu 549,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,36 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,78 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 19 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2,25 Milliarden USD, gegenüber 2,21 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at