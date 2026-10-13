Mid-America Apartment Communities Aktie

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WKN: 889495 / ISIN: US59522J1034

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13.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Mid-America Apartment Communities legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Mid-America Apartment Communities wird voraussichtlich am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

In Sachen EPS gehen 10 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,768 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Mid-America Apartment Communities noch 0,840 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 18 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 0,81 Prozent auf 558,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Mid-America Apartment Communities noch 554,4 Millionen USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,66 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,78 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 21 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2,23 Milliarden USD, gegenüber 2,21 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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