Erste Schätzungen: Mid-America Apartment Communities mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Mid-America Apartment Communities wird sich voraussichtlich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

9 Analysten schätzen, dass Mid-America Apartment Communities für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,771 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,920 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll Mid-America Apartment Communities im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 556,9 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 14 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 549,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 1,27 Prozent gesteigert.

Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 3,42 USD je Aktie, gegenüber 3,78 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 18 Analysten durchschnittlich auf 2,24 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 2,21 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at