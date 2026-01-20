Erste Schätzungen: Mid-America Apartment Communities verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Mid-America Apartment Communities äußert sich voraussichtlich am 04.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 9 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,926 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Mid-America Apartment Communities noch ein Gewinn pro Aktie von 1,42 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Mid-America Apartment Communities in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,08 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 555,8 Millionen USD im Vergleich zu 549,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

9 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 4,14 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 4,49 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 2,21 Milliarden USD, gegenüber 2,19 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at