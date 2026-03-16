Erste Schätzungen: Midea Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Midea Group wird voraussichtlich am 31.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,866 HKD gegenüber 0,970 HKD im Vorjahresquartal.

Midea Group soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 103,01 Milliarden HKD abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 95,96 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren.

Die Prognosen von 30 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 6,45 HKD, gegenüber 5,90 HKD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 29 Analysten durchschnittlich 501,66 Milliarden HKD im Vergleich zu 442,10 Milliarden HKD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at