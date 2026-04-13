Erste Schätzungen: Midea Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Midea Group stellt voraussichtlich am 28.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,99 HKD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Midea Group 1,75 HKD je Aktie erwirtschaftet.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 8,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 137,31 Milliarden HKD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 148,87 Milliarden HKD aus.

Die Schätzungen von 28 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,00 HKD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6,29 HKD einfahren können. Beim Umsatz gehen 27 Analysten von durchschnittlich 552,91 Milliarden HKD aus, nachdem im Vorjahr 495,81 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at