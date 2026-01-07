Midland States Bancorp Aktie
WKN DE: A2AL52 / ISIN: US5977421057
|
07.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Midland States Bancorp gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Midland States Bancorp lädt voraussichtlich am 22.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.
5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,142 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,150 USD erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Quartal soll Midland States Bancorp nach den Prognosen von 5 Analysten im Schnitt 74,7 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 60,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 191,3 Millionen USD umgesetzt worden.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -5,736 USD, gegenüber 1,32 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 314,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 559,3 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Midland States Bancorp
|
07.01.26
|Erste Schätzungen: Midland States Bancorp gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
30.10.25
|Ausblick: Midland States Bancorp veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: Midland States Bancorp informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
23.07.25
|Ausblick: Midland States Bancorp mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Midland States Bancorp
Aktien in diesem Artikel
|Midland States Bancorp
|21,41
|-0,19%