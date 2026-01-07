Erste Schätzungen: Midland States Bancorp gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Midland States Bancorp lädt voraussichtlich am 22.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,142 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,150 USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Midland States Bancorp nach den Prognosen von 5 Analysten im Schnitt 74,7 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 60,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 191,3 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -5,736 USD, gegenüber 1,32 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 314,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 559,3 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at