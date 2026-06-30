Midway a Aktie
WKN: 890945 / ISIN: SE0000122657
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30.06.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Midway A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Midway A wird voraussichtlich am 15.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
1 Analyst schätzt, dass Midway A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,390 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,400 SEK je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 4,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 337,0 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 324,0 Millionen SEK umgesetzt.
Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell laufende Fiskaljahr einen Gewinn von 2,19 SEK je Aktie, gegenüber 1,22 SEK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 1,24 Milliarden SEK fest. Im Vorjahr waren noch 1,18 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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