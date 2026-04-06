Midway a Aktie

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WKN: 890945 / ISIN: SE0000122657

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06.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Midway A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Midway A wird sich voraussichtlich am 21.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst schätzt, dass Midway A für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,530 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,480 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Midway A in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,08 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 279,0 Millionen SEK im Vergleich zu 263,0 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell laufende Fiskaljahr einen Gewinn von 2,47 SEK je Aktie, gegenüber 1,22 SEK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 1,24 Milliarden SEK fest. Im Vorjahr waren noch 1,18 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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