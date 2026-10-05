Midway a Aktie

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WKN: 890945 / ISIN: SE0000122657

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05.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Midway A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Midway A lädt voraussichtlich am 20.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,630 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Midway A noch ein Gewinn pro Aktie von 1,12 SEK in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 16,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 288,0 Millionen SEK. Dementsprechend geht der Experte bei Midway A für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 335,0 Millionen SEK aus.

Die Prognose von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 2,30 SEK, gegenüber 1,22 SEK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 1,34 Milliarden SEK im Vergleich zu 1,18 Milliarden SEK im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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