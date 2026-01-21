Midway a Aktie
Erste Schätzungen: Midway A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Midway A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 05.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,520 SEK. Im Vorjahresquartal waren 0,370 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Midway A in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,96 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 324,0 Millionen SEK im Vergleich zu 292,0 Millionen SEK im Vorjahresquartal.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn je Aktie von 1,70 SEK, gegenüber 1,50 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 1,20 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1,05 Milliarden SEK generiert wurden.
