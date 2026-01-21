Erste Schätzungen: Midway B legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Midway B wird voraussichtlich am 05.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 0,520 SEK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 40,54 Prozent erhöht. Damals waren 0,370 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 324,0 Millionen SEK – ein Plus von 10,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Midway B 292,0 Millionen SEK erwirtschaften konnte.

1 Analyst gibt in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr eine Schätzung von einem Gewinn von 1,70 SEK je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 1,50 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr von 1,20 Milliarden SEK, gegenüber 1,05 Milliarden SEK im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at